Infektiologe Jan Fehr - «Keine harten Massnahmen und Omikron im Nacken – hoffen wir das Beste»

Welcher Weg wäre besser?

Das ist immer schwierig zu sagen. Aber denkbar wäre eine entschiedene Verlagerung hin zum Home-Office, eine breite Anwendung des Zertifikats und auch 2G wäre sehr ernsthaft in Betracht zu ziehen. In heiklen Situationen sogar 2G plus Maske, respektive 2G plus einen Test. Bei alledem ist ganz wichtig, dass der Bundesrat die Bevölkerung gut mitnimmt, indem er erläutert, wie nächste Massnahmenstufen aussehen könnten und worauf sich diese abstützen. Einen Fahrplan vorzulegen verschafft Orientierung, Übersicht und Ruhe.