Dua Lipa verrät ihr Geheimnis für heissen Sex 

«Mit der Person, mit der man Sex hat, nicht über Sex zu sprechen, ist für mich eine Anomalie», so Dua Lipa in ihrem Podcast.

Dua Lipa hat in ihrem Podcast einen kleinen, aber feinen Sex-Talk abgehalten.

Dua Lipa (28) hat im BBC-Podcast «Dua Lipa: At Your Service» aus dem Nähkästchen geplaudert. Ihr Geheimnis für heissen und unglaublichen Sex? Ist eigentlich gar nicht so überraschend – sie findet, dass man nur ausführlich über Vorlieben und Begehrlichkeiten sprechen muss.