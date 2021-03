In Grossbritannien will man die Kinder im Sommer gegen Corona impfen.

In der Politik ist das Thema umstritten.

Laut ETH-Immunologe Manfred Kopf ist die Kinderimpfung zentral, will man die Herdenimmunität erreichen.

Schon im August sollen britische Kinder den Piks erhalten. Die Regierung will damit eine Ausbreitung des Virus via Schulen verhindern, wie die Zeitung «The Telegraph» schreibt. Das Ziel: Bis zur Rückkehr in den Unterricht nach den Sommerferien sollen die meisten der 11 Millionen schulpflichtigen Kinder geimpft sein.