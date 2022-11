Kiritk an SP-Nomination – junge Mutter hat das Nachsehen

Elisabeth Baume-Schneider wird neben Eva Herzog ins Rennen geschickt. Die Wahl ist am 7. Dezember.

Eva Herzog gibt an einer Pressekonferenz im Hotel Bern in Bern ihre Bundesratskandidatur bekannt.

Am 7. Dezember wird über die Nachfolge von Simonetta Sommaruga entschieden.

Ausgerechnet die junge Mutter hat es nicht aufs Ticket geschafft: Die Berner SP-Regierungsrätin Evi Allemann ist in der parteiinternen Ausmarchung für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga gescheitert. Die SP-Bundeshausfraktion hat den deutlich älteren Ständerätinnen Eva Herzog aus Basel und Elisabeth Baume-Schneider aus dem Jura den Vorzug gegeben.

Der Entscheid stösst auf Kritik, zumal die SP jüngst eine Debatte über die Vereinbarkeit von politischen Ämtern und Familie angestossen hat. Für Irène Kälin von den Grünen «mutet es komisch an», dass nun keine junge Mutter auf dem SP-Ticket steht. «Da frage ich mich, warum die SP diese Diskussion überhaupt führen wollte», sagt sie in der «SonntagsZeitung» . Kälin hat zuletzt als Nationalratspräsidentin und Mutter eines vierjährigen Sohnes eine Vorbildfunktion beim Thema Vereinbarkeit eingenommen und fordert ein Umdenken.

Wer heute in den Bundesrat gewählt würde, könne «aktiv kaum elterliche Aufgaben in einer jungen Familie übernehmen». Daher ihr Vorschlag: Die Regierung «müsste auf neun Mitglieder vergrössert» werden, auch Jobsharing könnte eine Option sein. Auf jeden Fall müsse man «endlich die Rahmenbedingungen schaffen, damit Politik und Familie auch für junge Eltern in den höchsten Ämtern miteinander vereinbar werden».