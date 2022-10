Elnaz Rekabi: Iran behautet, Kletterin Rekabi drohten «keine Konsequenzen»

Rekabi wird bei ihrer Rückkehr in den Iran von den Menschen gefeiert.

Darum gehts Iranische Vertreter versichern, dass Rekabi keine Konsequenzen zu befürchten habe.

Sie sei wieder bei ihrer Familie, dürfe weiterhin trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen.

Zuvor wurde vermutet, sie könnte zu einer verfrühten Abreise gezwungen und verhaftet worden sein.

Iranische Vertreter haben dem Internationalen Olympischen Komitee und dem Weltverband IFSC versichert, dass die Sportkletterin Elnaz Rekabi nach ihrem Auftritt in Seoul «keine Konsequenzen» zu befürchten habe. Dies teilte das IOC am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Nationalen Olympischen Komitee des Irans mit.

Nach Informationen des NOK sei Rekabi inzwischen in den Iran zurückgekehrt und befinde sich bei ihrer Familie in Teheran. Sie dürfe weiter trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen, hiess es. Kritiker hatten zuvor grosse Sorgen über Rekabis Sicherheit geäussert.

Hidschab «unabsichtlich» nicht getragen

Rekabi hatte im Finale der Asienmeisterschaft in Seoul das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch abgenommen. Dies wurde als Zeichen ihrer Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran und den Protesten gegen den Kopftuchzwang gesehen. Nach dem Treffen in Seoul habe es laut IOC ein Telefongespräch mit Elnaz Rekabi gegeben. «Das IOC wird die Situation in den kommenden Tagen und Wochen in Abstimmung mit der IFSC und dem iranischen NOC weiter genau beobachten», hiess es in der Mitteilung.

Bei ihrer Rückkehr am Mittwochmorgen wurde sie von einer begeisterten Menschenmenge empfangen. In Farsi berichtende Medien ausserhalb des Iran und Unterstützer von Rekabi hatten befürchtet, sie könnte zu einer verfrühten Abreise aus Südkorea gezwungen worden sein und im Iran festgenommen werden – was Teheran schnell bestritt. Auf einem Instagram-Account, der Rekabi zugerechnet wird, hiess es am Dienstag: «Ich entschuldige mich für das, was ich getan habe, um euch Sorge zu bereiten.»

1 / 2 Die Kletterin Elnaz Rekabi wird laut iranischen Vertretern keine Konsequenzen dafür, dass sie an der Asienmeisterschaft kein Kopftuch trug, fürchten müssen. Screenshot Twitter Am Mittwochmorgen war sie wieder in Teheran angekommen. Sie sei bei ihrer Familie und dürfe weiterhin trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Screenshot Twitter

Rekabi soll unter Zeitdruck gestanden haben, daher kein Kopftuch

In dem Beitrag hiess es, die Sportlerin habe bei dem Wettbewerb unter Zeitdruck gestanden. Sie habe den Hidschab «unabsichtlich» nicht getragen. Aufnahmen von der Veranstaltung in Seoul zeigten sie jedoch entspannt, bevor sie kletterte. Sie gehe im Einklang mit vorherigen Planungen zurück in den Iran, hiess es in dem Beitrag. Ob Rekabi selbst ihn verfasste und wenn ja, unter welchen Umständen, war zunächst unklar.

Der persische Dienst der BBC, der umfassende Kontakte in den Iran hat, wenngleich er dort nicht senden darf, zitierte eine ungenannte «informierte Quelle», nach der Vertreter des Iran nach dem Auftritt sowohl Rekabis Handy als auch ihren Pass beschlagnahmten. Im Iran gibt es nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei seit Wochen Proteste. Amini war vorgeworfen worden, ihr Kopftuch nicht richtig getragen zu haben.