Am multikulturellen Trachtenumzug an der Eröffnung des Eidgenössischen Schwingfests in Pratteln sorgte der Russische Verein Basel mit einem «Z» auf einer Tracht für einen Eklat. Die Brosche habe eine ganz andere Bedeutung, sagt der Verein jetzt.

Eklat am Eidgenössischen : «Keine Kriegspropaganda» – das sagt der russische Verein zum «Z» am ESAF

1 / 5 Am Festumzug zum Eidgenössischen in Pratteln sorgte ein «Z» auf der Tracht eines Mitglieds der Gruppe Russkij Basel für einen Eklat. Dan Hungerbühler/Twitter In der Folge sagte der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko seinen Besuch am ESAF ab. 20min/Taddeo Cerletti Die russische Trachtengruppe war Teil des multikulturellen Festumzugs. Jetzt erklärt sich der Verein. Bei dem «Z» handle es sich um den Anfangsbuchstaben des Namens der Frau, die Brosche habe keinerlei politische Bedeutung. Der Verein entschuldigte sich nun für den Vorfall. Claudio Paganini/Twitter

Vergangenen Freitag fand der Festumzug zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln statt. Beim multikulturellen Trachtenumzug lief auch der Russische Verein aus Basel mit und sorgte mit seinem Auftritt für einen Eklat, der darin mündete, dass der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko seinen Besuch am ESAF kurzerhand cancelte. Ein Mitglied der russischen Gruppe trug eine «Z»-Brosche auf seiner Tracht. Der Buchstabe ist seit der russischen Invasion in der Ukraine ein Synonym für die russische Kriegspropaganda geworden.

In diesem Fall aber nicht, sagt jetzt der Verein «Russkij Basel». Bei dem «Z» handle es sich um den Anfangsbuchstaben des Namens der Frau, die Brosche habe keinerlei politische Bedeutung, erklärt die Sprecherin des Vereins Navretta Zarema gegenüber der «Basler Zeitung». «Diese Frau lebt schon seit 40 Jahren hier und hatte diese Z-Brosche schon immer auf ihrer Tracht», sagt sie. Zudem vertrete der Verein den Frieden und sei politisch und konfessionell neutral und habe auch Mitglieder aus der Ukraine. Dennoch entschuldigt sich Zarema für den Vorfall. «Ich bin die Leiterin dieser Gruppe. Ich hätte bemerken müssen, was die Brosche für Reaktionen auslösen kann.»

Unmittelbar nach dem Eklat distanzierte sich das OK des ESAF «in aller Form» davon, dass eine von über 4000 Mitwirkenden die Situation für politische Zwecke genutzt habe, was man sehr bedaure. Ob der Vorfall Konsequenzen hat, ist noch offen. Man sei sehr mit dem Festwochenende beschäftigt gewesen. «Über eine Nachbetrachtung der Thematik kann ich noch keine Auskunft geben», so ESAF-Sprecherin Marion Tarrach gegenüber der Zeitung.

Russische Community entsetzt

Der Vorfall bewegt auch die russische Community in der Schweiz. So hat sich am Dienstag der Verein «Russland der Zukunft – Schweiz» zu Wort gemeldet, der den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg seines Landes in aller Schärfe verurteilt. «Für viele Russinnen und Russen ist dieses Symbol inakzeptabel und ähnelt in seiner Bedeutung dem Hakenkreuz der Nazis», schreibt der Verein. Sie trauerten um die Opfer des Krieges, den die russische Regierung und die russische Armee «ohne unsere Zustimmung, aber in unserem Namen führen», und fordern den sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine.