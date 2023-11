Keine Lust auf Sex in der Beziehung: Sexologin gibt Tipps

Am Anfang der Beziehung konntet ihr die Finger nicht voneinander lassen, nun erinnerst du dich kaum daran, wann ihr das letzte Mal gemeinsam zum Höhepunkt gekommen seid.

Ich bin in keiner Beziehung, habe auch keinen Sex.

Ich bin in keiner Beziehung, habe auch keinen Sex.

Ich bin in keiner Beziehung, habe aber Sex.

Ich bin in keiner Beziehung, habe aber Sex.

Täglich. Mehrmals die Woche. Mehrmals im Monat. Seltener. Ich bin in keiner Beziehung, habe aber Sex. Ich bin in keiner Beziehung, habe auch keinen Sex.

Es ist normal, dass sich das sexuelle Verlangen im Laufe einer Beziehung verändert. Was aber, wenn aus einer kurzen Durststrecke, Monate oder Jahre werden? Sexologin Melina Dobroka erklärt, wie sich der Teufelskreis durchbrechen lässt.

Das Lebensalter hat weniger Einfluss darauf, wie oft man in einer Beziehung Sex hat.

Das ist vom Paar abhängig. Es gibt keine vorgegebene Norm. Zentral ist, dass eine Beziehung nicht schlechter sein muss, nur weil weniger Sexualität gelebt wird. Entscheidend scheint, dass man mit der Situation zufrieden ist. Beschreibt ein Paar Sexualität als wichtigen Faktor, scheint eine offene Kommunikation und ein Austausch über die unterschiedlichen Bedürfnisse zentral. Andere hingegen können das Paargefühl in Form von Zärtlichkeiten, Ausflügen oder gegenseitigem Vertrauen aufrechterhalten . Herrscht hingegen Frust und kommt dies in Form von respektlosem Verhalten zum Ausdruck, ist eine professionelle Sexualberatung bedeutend.

Das unterschiedliche Bedürfnis nach Sex, aber auch Gewohnheit, was Sexualität monoton erscheinen lassen kann. Auch Stress im Job, Kinderbetreuung und sonstige Alltagsaufgaben . Stress versetzt den Körper in eine Anspannung, sexuelles Begehren kann dann vermindert auftreten. Körperliche Beeinträchtigungen, Lebensumstände und der Zugang zum Körper spielen ebenso eine Rolle. Ist der eigene Bezug zum Körper und somit auch zum eigenen Genital nicht vorhanden, hat die Person nicht gelernt, wie sich Begehren anfühlt und es gelebt werden kann.

Das eigene Verhalten reflektieren: Wie reagiere ich in solchen Situationen? Was brauche ich dann? Diese Gedanken können gemeinsam besprochen werden. Das eigene Verhalten in Bezug auf Verführung zu überdenken kann auch eine Möglichkeit sein, sich dem eigenen Auftreten bewusst zu werden. Den Druck auf die Person, die zurückweist, zu erhöhen macht keinen Sinn. Stress wirkt sich negativ auf Intimität und Beziehung aus und gehört zur Anti-Verführung.