Neue Funktion - Keine Lust auf vollen ÖV? Google Maps hilft neu, überfüllte Züge zu vermeiden

Neu zeigt Google Maps in 100 verschiedenen Ländern in rund 10’000 öffentlichen Verkehrssystemen an, wie viele Personen sich gerade in einem bestimmten Verkehrsmittel befinden. Wenn man also wissen möchte, wie viele Personen normalerweise im Interregio zwischen Zürich und Bern am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr sitzen, gibt man diese Daten in die App ein und klickt auf die entsprechende Verbindung. Nebst Informationen wie der Abfahrtszeit und dem Gleis wird dort neu angezeigt, dass dieser Zug normalerweise nicht zu voll ist.