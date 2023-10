Cathy Hummels’ Sohn will nicht mehr auf Bildern zu sehen sein

1 / 4 Cathy und Mats Hummels Sohn Ludwig scheint Mühe mit der ständigen Konfrontation des öffentlichen Lebens zu haben. Instagram/cathyhummels Er möchte in Zukunft auf den Bildern nicht mehr vollständig zu sehen sein. Instagram/cathyhummels Cathy meint, das wäre «seine Entscheidung, die natürlich respektiert wird». Instagram/cathyhummels

Darum gehts Der gemeinsame Sohn von Cathy und Mats Hummels, Ludwig, will, dass sein Gesicht künftig nicht mehr in den sozialen Medien gezeigt wird.

Dies teilt Mama Hummels in einem Post auf Instagram mit. Die Meinungen dazu sind gespalten.

Viele werfen der Influencerin vor, seinen Wunsch nicht gänzlich zu respektieren.

Cathy (35) und Mats Hummels (34) sind bereits seit letztem Dezember offiziell geschieden. Mittlerweile sind die beiden daher nur noch in Kontakt, wenn es um den kleinen Ludwig geht. Dieser hat für seine fünf Jahre bereits eine beträchtliche Medienpräsenz. Vor allem auf den Instagram-Profilen der Eltern ist er immer mal wieder zu sehen. Genau das soll sich jetzt jedoch ändern, wie Cathy in einem neuen Post verriet.

Am Dienstag veröffentlichte die Influencerin eine Bildstrecke vom Oktoberfest. Darauf ist sie gemeinsam mit ihrem Sohn und einigen – vermutlich gewonnenen – Plüschtieren zu sehen. Ludwig scheint sich hinter seiner Mutter zu verstecken und zeigt sein Gesicht nicht direkt der Kamera. Unter dem Post erklärt die 35-Jährige dann. «Ach ja: Ludwig mag in Zukunft, was meinen und Papas Instagram-Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein. Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen, wie Papa & Mami. Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird!»

Würdest du als Influencerin deine Kinder online zeigen? Ja, ich sehe damit kein Problem. Da bin ich mir nicht sicher. Nein, das würde ich bestimmt nicht tun.

«Hätte von Anfang an selbstverständlich sein müssen»

In den Kommentaren spalten sich die Meinungen zu Cathys Aussage. Einige User reagierten positiv auf den Post, so schrieb jemand zum Beispiel, «Ludi, finde ich so super. Vor allem, dass du klar das sagst, mag ich nicht und dass deine Eltern es respektieren.» Andere wiederum sehen das anders: «Traurig, dass dein Kind das erst selber äussern muss. Das hätte von Anfang an selbstverständlich sein müssen!» Ein weiterer User schreibt: «Dann lass dein Kind auch weg von den Fotos. Warum muss das arme Kind mit aufs Foto? (…) Dass das Kind immer noch vor die Kamera gezerrt wird, das finde ich unmöglich.» Viele sehen das gleich und meinen, wenn Ludwig nicht gezeigt werden will, dann gar nicht.

Andere sind der Meinung, diese Entscheidung würde definitiv nicht von Ludwig kommen. So heisst es in einem Kommentar: «Wer’s glaubt, dass er das entschieden hat, die Entscheidung kam wohl eher von einem Berater und auf Papas Wunsch.» Ein anderer fragt: «Kluges Kind. Oder hat der Vater endlich mal ein Machtwort gesprochen?» Zu den negativen Rückmeldungen hat Cathy noch keine Stellung genommen, jedoch haltet sie sich an Ludwigs Bitte und zeigte sein Gesicht auf keinen ihrer letzten Instagram-Storys. Im Instagram-Feed der Influencerin finden sich allerdings noch die bisherigen Bilder von ihm.