Corona-Richtlinien: Keine Masken bei der Swiss – laut deutschen Behörden ist das illegal

Reisende, die mit der Swiss fliegen, müssen an Bord keine Masken mehr tragen. Das sorgt für Ärger in Deutschland. Laut dem Bundesgesundheitsministerium muss nämlich auf allen Flügen, die in Deutschland landen oder starten, eine Maske getragen werden. «Für Flieger, die in Deutschland starten oder landen, gilt § 28b des Infektionsschutzgesetzes», stellte eine Sprecherin gegenüber Focus.de klar. Die Regelung gelte «selbstverständlich auch für eine Schweizer Airline».