Neun Corona-Tote: Altersheim-Verantwortliche verurteilt

Im Alters- und Pflegeheim «Dr Heimä» in Giswil starben innerhalb kürzester Zeit neun Anwohnende in Zusammenhang mit Corona. Nun wurden zwei Verantwortliche des Heims verurteilt. Das Strafverfahren ist rechtskräftig abgeschlossen.

Neun Bewohner vom Alterszentrum «Dr Heimä» in Giswil starben im Herbst 2021 innert kurzer Zeit an Corona. Nur drei waren geimpft. Das Altersheim hatte in dieser Zeit bewusst auf das Tragen von Hygienemasken verzichtet, daraufhin ermittelte die Polizei gegen das Heim.