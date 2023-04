Deutschland: Keine Mietreduktion - Personalberatung muss nackten Vermieter im Hof tolerieren

Der nackte Vermieter sei kein Mietmangel und das ästhetische Empfinden spiele dabei keine Rolle, so ein Gericht in Frankfurt (D). (Symbolbild)

In einem Gerichtsprozess in Frankfurt (D) fiel der Entscheid, dass es sich bei einem nackten Vermieter, der sich im Innenhof seines Hauses sonnt, nicht um einen Mietmangel handelt.

Nachdem das Landgericht der Mietklage des Vermieters überwiegend stattgegeben hatte, ging die Personalberatung in Berufung. Das Oberlandesgericht gab dem Kläger in zweiter Instanz wegen Bauarbeiten in der Nachbarschaft statt – 15 Prozent Mietminderung seien angebracht, so der «Spiegel». Doch ein nackter Vermieter im Hof ist laut Gerichtsmitteilung, die dem «Spiegel» vorliegt, noch kein Grund für eine Mietminderung.