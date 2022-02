Taxi statt Tram an Fasnacht : Keine Nacht-Trämli an Fasnacht – Taxibetriebe rechnen mit Ansturm

Mitten in der Nacht von der Basler Fasnacht nach Hause zu kommen, kann sich dieses Jahr etwas schwierig gestalten. Durch den Entscheid des Regierungsrates werden Tram- und Busbetriebe, ausser am «Morgestraich», wahrscheinlich nicht verkehren.

Felix Mayer vom 33er-Taxi rechnet mit gleich vielen Fahrgästen wie noch vor zwei Jahren. Aber das ist nichts Neues: «Wir haben an der Fasnacht so oder so immer sehr viel zu tun, mit oder ohne ÖV», sagt der Geschäftsführer gegenüber 20 Minuten. Doch auch die Kapazitäten des 33er-Taxis seien begrenzt. Für den «Morgestraich» rät Mayer mindestens einen Tag vorher zu reservieren. In der Nacht selbst sei die Reservations-App überlastet und wird deshalb ausgeschaltet.