Eklat am Eidgenössischen: Doch politisch? Russischer Verein wegen «Z» am ESAF in Erklärungsnot

In der Folge sagte der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko seinen Besuch am ESAF ab.

Als einzige der Gruppe trug die Russin L.M.* eine «Z»-Brosche an ihrer Tracht beim ESAF-Festumzug. Entgegen der Beteuerungen des Russischen Vereins soll dies in politischer Absicht geschehen sein.

Eine Z-förmige Brosche eines Mitglieds des Vereins «Russkij Basel» am Trachtenumzug sorgte am ESAF für einen Eklat.

«Ich habe soeben die Erklärung des Russischen Vereins ‹Russkij Basel›, dessen Mitglieder ich gut kenne, gelesen, und kann, wie viele andere Menschen auch, dran einfach nicht mehr vorbeischauen», schreibt eine Leserin an die 20-Minuten-Redaktion. Das «Z»-Symbol auf der Brust eines Mitglieds des Vereins «Russkij Basel» hatte auf dem ESAF-Festumzug am Freitag für einen Eklat gesorgt. In der Folge sagte der ukrainische Botschafter Artem Rybchenko seine Besuche am Eidgenössischen ab. Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist das Zeichen zu einem Synonym der russischen Kriegspropaganda geworden.