Wegen der Pandemie werden in St. Gallen weitere Messen abgesagt.

Nun ist klar: Die Offa, die kleine Schwester der Olma, die jeweils im Frühling stattfindet, wird wegen Corona abgesagt. «Es kann zurzeit keine Prognose gestellt werden, wann der Veranstaltungsbetrieb auf dem Messegelände wieder aufgenommen werden kann», teilt die Messebetreiberin «Olma Messen St.Gallen» am Freitag mit. Mit der Absage entstehe für Standbetreiber und Zulieferer Klarheit. Das sei aufgrund der notwendigen Vorlaufzeit von Grossveranstaltungen nötig, um Planungssicherheit zu schaffen. Auch die Immo-Messe wird abgesagt. Diese hätte vom 26. – 28. März 2021 stattfinden sollen.

Kleiner Hoffnungsschimmer auf Frühlingsjahrmarkt «Light»

Die Offa war für 21. – 25. April 2021 vorgesehen. Während der Offa findet traditionsgemäss der St. Galler Frühlingsjahrmarkt statt. Wie die Stadtpolizei, welche den Markt jeweils organisiert, am Freitag mitteilte, wird sie 2021 keinen Frühlingsjahrmarkt organisieren. Als Grund gibt die Stapo wie die Olma Messen die Pandemie an. Doch der Jahrmarkt ist noch nicht gestorben. «Allfällige Alternativen, wie sie bereits für den Herbstjahrmarkt 2020 umgesetzt wurden, werden durch die Markt- und Schaustellerverbände nun selbständig geprüft», heisst es in der Medienmitteilung der Stadtpolizei. Allerdings gehe die Stapo derzeit nicht davon aus, dass im April bereits wieder Grossveranstaltungen stattfinden können. Man werde die Schaussteller- und Marktfahrer aber nach Möglichkeit unterstützen.