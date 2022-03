Gamer auf dem Trocken – Verkauf gestoppt – keine Playstation 5, Switch und Xbox für Russland mehr

Sony macht ernst und stoppt den Verkauf der Playstation 5 in Russland. Das kündigt der japanische Konsolenhersteller über Twitter an. Auch das neue Rennspiel «Gran Turismo 7», welches am 4. März erschien, kann in Russland nicht mehr gekauft werden. Bis jetzt wurde das Spiel 74 Millionen Mal weltweit verkauft und ist das aktuell beliebteste Rennspiel. Neben dem Verkaufsstop spendet Sony zusätzlich zwei Millionen Dollar für die Kriegsopfer in der Ukraine.



Wer in Russland zur Konsolen-Konkurrenz wechseln möchte, der hat ebenfalls kein Glück. Wegen des Ukraine-Krieges stellen auch Nintendo und Microsoft ihre Geschäfte in Russland ein. Auch der Zugang zu den verschiedenen Online-Shops, die direkt über die Konsolen verfügbar sind, werden unterbunden. Als Beispiel: Mit der Playstation 5 ist es nicht einmal mehr möglich, online gegen andere zu spielen.