Skandal um Luxusmarke – Starwerber Frank Bodin zeigt sich in Balenciaga-Shirt

Der Starwerber trug am Wochenende bei einem VIP-Anlass in Arosa ein Balenciaga-T-Shirt.

Teddy-Bären im BDSM-Look und Gerichtsdokumente über pädokriminelles Videomaterial: Das Modelabel Balenciaga hat mit seiner jüngsten Werbekampagne eine Kontroverse ausgelöst. Während auf Social Media zahlreiche Menschen zum Boykott der Marke aufrufen, zeigt sich der Schweizer Starwerber Frank Bodin am Wochenende bei einem VIP-Anlass in Arosa in einem Balenciaga-T-Shirt.

Er halte den Kreativdirektor von Balenciaga für einen der besten der Branche. Zudem sei der Brand nicht so abgeschliffen wie all die Mainstream-Marken. «Ich habe die Kampagne in Schutz genommen, auch wenn die Kommunikation teils unglücklich war», so Bodin.