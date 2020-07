Keine Quarantäne für Clubbesucher

Urs 29.07.2020, 18:42

Was jetzt? Wenn ich von einem Risiko Land zurückkehre muss ich in Quarantäne auch wenn ich negativ getestet wurde. Wenn ich in einem Club gehe und Kontakt hatte mit einer infiziert Person muss ich nicht in Quarantäne. Also ehrlich was stimmt mit denen nicht? Total unglaubwürdig!