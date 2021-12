Winterwetter – «Keine Region wird verschont» – Am Freitag schneit es in der ganzen Schweiz

Am Samstag macht der Winter seinem Namen weiterhin alle Ehre. Es wird erneut bis in die tiefen Lagen schneien.

Am Freitag ändert sich das dank einer Störung, die vom Westen her über das Land zieht.

In den Bergen hat es in der Nacht auf Freitag bereits kräftig geschneit, im Flachland blieb das grosse Schneetreiben jedoch aus. Das ändert sich nun. Am Freitag nähert sich vom Westen her eine Störung, die Schneefall bis in tiefe Lagen bringt. Meteonews erwartet, dass verbreitet bis zu zehn Zentimeter liegen bleiben werden. «Keine Region wird davon verschont», sagt auch Lionel Fontannaz von MétéoSuisse voraus zu « 24 Heures ».



Mit der Störung frischt allerdings auch der Südwestwind stark auf und die kalte Schicht in Bodennähe wird allmählich ausgeräumt, sodass der Schneefall im Verlauf des Tages von West nach Ost in tiefen Lagen in Schneeregen und Regen übergeht.



Aber bereits in der Nacht auf Samstag sinkt die Schneefallgrenze wieder bis ins Flachland. Entlang der Alpen und in höheren Lagen wird nochmals bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Wer es aber doch lieber ein bisschen wärmer mag, für den lohnt sich ein Abstecher in den Süden. Dort kann es dank des Nordföhns bis zu 10 Grad warm werden.