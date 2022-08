Eidgenössisches : Schlussgang-Revanche zum Auftakt vom Tisch – Stucki trifft auf Ott

Am Samstagmorgen kommt es am Eidgenössischen nicht zur Neuauflage des Schlussgangs von 2019 zwischen Christian Stucki und Joël Wicki. Die Einteilung bietet noch nicht die absoluten Hammer-Duelle.

Es ist entschieden! Am Samstagmorgen kommt es am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln zum Duell zwischen Schwingerkönig Christian Stucki und dem Kilchberg-Sieger Damian Ott (2021). ESAF-Einteilungschef Stefan Strebel lässt im Anschwingen zudem Saisondominator Samuel Giger und den Berner Fabian Staudenmann (ebenfalls beide Kilchberg-Sieger 2021) aufeinander los.