Verzweifelte Lehrer: «Keine Schulnoten? Das ist eine Mimimi-Gesellschaft»

Viele Leserinnen und Leser wollen an den Noten festhalten. Was meinst du?

Der Zürcher Sekundarstufenlehrer Sammy Frey nervt sich in einem Video über die Zeugnisse, in denen er seine Schülerinnen und Schüler benoten sollte.

«Die Schule und die Gesellschaft haben sich extrem gewandelt. Doch das Zeugnis ist in den letzten 20 Jahren in Zürich und in vielen anderen Kantonen in den Grundzügen dasselbe geblieben», sagt Sammy Frey in einem Video. Er fordert: «Es braucht eine Form von schriftlicher Beurteilung.» Es könne nicht sein, dass man sich als Lehrperson viel Mühe gebe, den Möglichkeiten der Kinder im Unterricht individuell gerecht zu werden, um sie dann mit Noten von 1 bis 6 zu beurteilen, so Frey weiter.