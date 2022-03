Auch Hauptsponsor weg : Transfer-Verbot – jetzt drohen Chelsea die Spieler davonzulaufen

Dem FC Chelsea droht nach den Sanktionen der britischen Regierung der grosse Absturz. Am Donnerstag verkündete der Hauptsponsor des Clubs, die Partnerschaft per sofort auszusetzen.

1 / 4 Das Chaos um den FC Chelsea wird immer grösser. imago images/Shutterstock Trikot-Partner «3» pausiert sein Sponsoring bis auf weiteres. REUTERS Die britische Regierung hat sämtliche Vermögenswerte von Roman Abramowitsch eingefroren – auch Chelsea. Reuters

Darum gehts Die Sanktionen der britischen Regierung gegen Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch haben für den Club weitreichende Folgen.

Die Londoner können weder Tickets verkaufen noch neue Spieler verpflichten.

Zudem gibt es strenge finanzielle Richtlinien für Heim- und Auswärtsspiele.

Hauptsponsor «3» setzt die 150-Millionen-Partnerschaft per sofort aus.

Am Donnerstag hatte die britische Regierung Noch-Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch in die neue Liste von sanktionierten Personen aufgenommen. Weil der Oligarch eng mit der russischen Regierung um Machthaber Wladimir Putin verstrickt ist, wurden sämtliche Vermögenswerte des 55-Jährigen eingefroren. Das heisst: Abramowitsch kann den Club aktuell nicht verkaufen.

Auch für die Blues selbst hat das weitreichende Konsequenzen. Ab sofort ist es dem Premier-Ligisten nicht mehr erlaubt, neue Verträge aufzusetzen. Die Londoner können also weder neue Spieler verpflichten noch die Arbeitspapiere von aktuellen Profis verlängern. Nun droht Chelsea im Sommer seine halbe Abwehr zu verlieren, der Vertrag von Captain César Azpilicueta läuft Ende Juni genauso aus wie diejenigen von Antonio Rüdiger und Andreas Christensen. Zudem endet im Sommer auch die Leihe von Saúl Ñíguez.

Keine Tickets und Fan-Artikel im Verkauf

Doch was passiert mit den anderen Spielern? Aufgrund der unsicheren Zukunft und den ausbleibenden Verstärkungen dürfte ein Grossteil der Profis den Club wohl gerne verlassen. Nur kann Chelsea genau wie bei Zuzügen auch bei Abgängen nicht mit anderen Vereinen verhandeln. Durch Vertragsauflösungen weitere Spieler zu verlieren, ist aber für die Verantwortlichen kaum eine Option. Es droht zum grossen Spielerstreik zu kommen.

Die Massnahmen der britischen Regierung gehen aber noch weiter. Bis auf weiteres darf Chelsea keine Tickets und Fan-Artikel mehr verkaufen. Nur Saisonkarten und bereits verkaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sprich, das Einzige, was der Traditionsclub aktuell noch machen darf, ist Fussball zu spielen. Allerdings ist auch das nicht ganz so einfach.

150-Millionen-Sponsor springt ab

Pro Auswärtsspiel dürfen die Reisekosten nur noch rund 24’000 Franken betragen. Der finanzielle Aufwand für Heimspiele darf die Grenze von 600’000 Franken nicht übersteigen. Während die Reisekosten für Auswärtspartien in der Premier League mit Verzicht auf teure Hotels wohl noch gedeckt werden können, könnte das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lille am kommenden Mittwoch zu einer Herausforderung werden.

Und es kommt noch dicker: Am Donnerstag wurde bekannt, dass Hauptsponsor «3» ab sofort die Sponsoring-Aktivitäten aussetzt. Das Telekommunikations-Unternehmen hatte mit Chelsea einen Dreijahres-Vertrag, der dem Club eigentlich fast 150 Millionen Franken einbringt. Der Name des Sponsors soll per sofort vom Trikot und aus dem Stadion an der Stamford Bridge verschwinden. Kurios: Am Donnerstagabend beim Auswärtsspiel in Norwich prangte die grosse «3» nach wie vor auf der Brust der Chelsea-Spieler.

Die dunklen Wolken über Westlondon werden also immer dichter. «Wir beabsichtigen, Gespräche mit der britischen Regierung über den Umfang der Lizenz zu führen», teilte Chelsea am Donnerstag mit. «Das beinhaltet die Einholung einer Genehmigung, die Lizenz zu ändern, damit der Club so normal wie möglich weiterarbeiten kann.» Lässt die Regierung nicht locker, droht der Traditionsclub im Abgrund zu versinken.