Kein Rücktritt für Olympia-Chef

Der japanische Cheforganisator der Olympischen Sommerspiele in Tokio, Yoshiro Mori, ist wegen abfälliger Aussagen über Frauen unter massiven Druck geraten. Mori entschuldigte sich am Donnerstag in der Zeitung «Mainichi Shimbun» für seine Äusserungen und nannte sie «gedankenlos». In einer eilig anberaumten Presskonferenz lehnte er später aber einen Rücktritt ab.