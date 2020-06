Keine Unterhaltungsabende, keine Grümpis – Vereine ohne Einnahmen

Grossveranstaltungen

Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind in der Schweiz bis am 31. August 2020 untersagt. Das hat der Bundesrat Ende Mai beschlossen. Das Gremium wird am 24. Juni über das weitere Vorgehen bei Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen und weitere Lockerungen beschliessen. Seit dem 6. Juni sind private und öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt.