Prinzessin Kate will keine Versöhnung mit Herzogin Meghan

Laut diversen britischen Medien ist Kate der felsenfesten Überzeugung, dass sie sich «persönlich nie wieder mit Meghan gut stellen wird». Die 41-Jährige sei mit der Herzogin von Sussex «fertig», behauptet ein «Express»-Insider. Sie sei sich nämlich sicher, dass Meghan «alles inszeniert» habe, was Harry getan habe. Und, dass Meghan bei Harry die Fäden ziehe. Aus diesem Grund seien auch «die Kommunikationswege jetzt völlig zu Ende». Eine weitere Quelle sagt über die US-Amerikanerin, sie habe «Harry im Alleingang in diesen hasserfüllten, selbstbesessenen Zustand versetzt und scheint sich an all dem Schmerz und Leid zu erfreuen, die sie verursacht hat».