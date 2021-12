Gartenparty-Gate - «Keine Worte dafür, wie ich mich fühle, wenn ich Boris mit Käse und Wein sehe»

Auf einem Foto ist zu sehen, wie Johnson mit mehreren Menschen auf der Terrasse seiner Residenz an der Downing Street zusammensitzt.

Auf Twitter teilen wütende Bürgerinnen und Bürger, was sie zu der Zeit gemacht haben oder nicht machen konnten.

Ein Bild bringt die Briten derzeit zur Weissglut . Es zeigt den britischen Premierminister auf der Terrasse seiner offiziellen Residenz zusammen mit seiner Frau Carrie und mehreren anderen Menschen. Es scheine eine nette Runde bei einigen Gläsern Wein und Snacks zu sein, schreibt «Daily Mail» . In drei Gruppen sitzen rund 17 Menschen zusammen. Besonders das Datum, an dem es aufgenommen wurde, der 15. Mai 2020, sorgt für Wut und Unverständnis unter der Bevölkerung.

«Es wäre gegen die Regeln…»

Stephen Laughton postet ein Foto seiner Mutter, es soll das letzte sein, das sie lebend zeigt. «Wir sind spazieren gegangen und als sie vorschlug, sich in ihren Garten zu setzen habe ich gesagt, dass das keine gute Idee sei. Es wäre gegen die Regeln», schreibt er zu dem Bild.

Der Arzt, Dr. Ajay Verma schreibt zu seinem Post: «Am Freitag, den 15. Mai 2020 um 13 Uhr haben wir auf unserer Station (und im gesamten Krankenhaus) eine Schweigeminute zum Gedenken an die an Covid Verstorbenen gehalten – wir wussten nicht, dass der Premierminister und seine Freunde gleichzeitig eine Gartenparty genossen haben.»

Herz ist gebrochen

Eine Mutter teilt das Bild ihres Sohnes, der auf einer Kiste unter dem Fenster seiner Grossmutter steht, um sie zu sehen: «Mein Sohn sah sein Grosi durch ein Fenster. Sonst haben sie jeden Tag gekuschelt. Mein Herz ist gebrochen», so die betroffene Frau.

Zahlreiche Menschen schreiben, dass sie nicht an Beerdigungen von Grossmüttern, Vätern und Schwiegermüttern haben teilnehmen können, weil sie die Regeln befolgt hätten. Ein User schreibt: «Das Bild ist wie ein Schlag ins Gesicht.»

Arbeit statt Party

Von offizieller Seite heisst es, dass es sich hierbei um kein gesellschaftliches Beisammensein oder eine Gartenparty gehandelt habe. Stattdessen seien das alles Mitarbeitende gewesen, die sich am Nachmittag und am Abend getroffen hätten, um zu arbeiten. Das Bild zeige lediglich Leute, die nach einem arbeitsintensiven Tag etwas trinken würden, sagte der Stellvertretende Premierminister Dominic Raab. Trotz diesem Statement versetzt die Aufnahme die Bürgerinnen und Bürger in Rage.