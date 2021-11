Basler Vergewaltigungs-Urteil – «Keine Zuweisung von Mitverantwortung des Opfers»

Der 33-jährige Portugiese soll gemeinsam mit einem damals 17-jährigen Kollegen am 1. Februar 2020 kurz nach sieben Uhr morgens eine Frau im Windfang einer Liegenschaft an der Elsässerstrasse vergewaltigt haben.

In der schriftlichen Begründung des Urteils, die nun vorliegt, betont das Gericht nun, dass das Verhalten des Opfers in der Beurteilung der Tat keine Rolle gespielt habe.

Die mündliche Begründung sorgte für einen landesweiten Aufschrei, weil darin dem Opfer eine Mitverantwortung an der Tat unterstellt wurde.

Am 30. Juli reduzierte das Basler Appellationsgericht das Strafmass für den Vergewaltiger im Fall Elsässerstrasse.

Mit ihrer mündlichen Urteilsbegründung machte Appellationsgerichtspräsidentin Liselotte Henz am 30. Juli Schlagzeilen. Sie sprach von «Signalen», die das Opfer an den Täter sendete und dass sie «mit dem Feuer gespielt» habe. Das Ergebnis: Das Strafmass des erstinstanzlich zu 4,25 Jahren Haft verurteilten 33-jährigen Portugiesen wurde auf 36 Monate reduziert. Auch die Genugtuung ans Opfer wurde von 12’000 auf 9000 Franken reduziert. Inzwischen ist der verurteilte Vergewaltiger aus der Haft entlassen und nach Portugal ausgewiesen worden.

Mehr als drei Monate nach der mündlichen Urteilseröffnung ist jetzt die ausführliche schriftliche Begründung da. Darin hält das Appellationsgericht fest, dass die Neubewertung der Strafzumessung «weder eine Infragestellung der Tat noch eine Zuweisung von Mitverantwortung des Opfers bedeutet». Die subjektive Vorstellung des Beurteilten habe bei der Beurteilung der Tat keine Rolle gespielt. Sie sei einzig in die Strafzumessung eingeflossen, weil daraus keine vorgängige Planung der Tat abzuleiten sei.

Bei der Strafzumessung habe das Appellationsgericht weiter festgestellt, dass sich das Strafgericht bei der Festsetzung der Strafe nicht an die Vorgaben des Bundesgerichts zur Gesamtstrafenbildung gehalten habe. Das Appellationsgericht stützt sich in seiner Neubeurteilung auf Urteile von vergleichbaren Fällen, wie es in der Begründung heisst.