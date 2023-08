Marlen Reusser erklärt emotionale WM-Aufgabe

Bei Marlen Reusser fliessen nach dem WM-Aus die Tränen. SRF

Darum gehts Gold-Favoritin Marlen Reusser gibt das WM-Zeitfahren vorzeitig auf.

In einem SRF-Interview äussert sich die Bernerin zu ihrer Aufgabe.

Nach all den Erfolgen sei sie zu wenig hungrig gewesen.

Top-Favoritin Marlen Reusser steht nach dem WM-Zeitfahren mit leeren Händen da. Die Bernerin hat das Rennen im schottischen Stirling am Donnerstagnachmittag vorzeitig aufgegeben. Im Anschluss flossen bei der 31-Jährigen die Tränen. Nun hat sich Reusser gegenüber SRF in einem emotionalen Interview zur ihrer Aufgabe geäussert.

«Ich hatte kein technisches Problem. In diesem Moment wollte ich aufgeben», so die Europameisterin von 2021 und 2022. Sie sei nicht hungrig genug gewesen. «Es kam im Rennen der Moment, in dem ich hätte aufdrehen müssen, ich hatte keinen Bock und habe dann einfach gestoppt.» Das Schwierigste sei für sie in diesem Moment gewesen, dass sie ihr Team habe hängen lassen. Sie könne darum nachvollziehen, wenn andere ihre Aufgabe nicht verstehen könnten.

«Habe noch nicht genug vom Velofahren»

Das letzte Jahr sei schwierig für sie gewesen, so Reusser. «Ich war immer wieder krank und verletzt. Meine geplante Pause fiel deswegen komplett aus. Das hat alles an mir gezehrt.» In dieser Saison habe sie nun viele Erfolge feiern dürfen, denen sie nun aber ihren Tribut zolle. «Nach der Tour de Suisse ging es in ein Loch. Es kam nie der Moment, in dem ich durchschnaufen konnte. Es ging direkt weiter, zuerst die Tour de France und jetzt die WM.»

Sie brauche nun erst einmal etwas Raum, um mal wieder etwas anderes zu machen. «Ich freue mich, was alles passiert ist, um auch wieder Hunger zu bekommen auf alles, was noch kommt. Ich bin sicher, ich will weitermachen», erklärt Reusser. «Ich habe noch nicht genug vom Velofahren.» Einen möglichen Start im WM-Strassenrennen vom Sonntag lässt sie offen.

