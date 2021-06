Wieder mehr Corona-Ansteckungen : «Keinen Grund zu Panik» – aber Israel verhängt wieder Beschränkungen

Nach einem Anstieg von Corona-Neuinfektionen hat Israel wieder Beschränkungen verhängt.

Foto vom 21. Mai in Tel Aviv, als Israel die Maskenpflicht und andere Schutzmassnahmen aufhob. Wegen eines Anstiegs bei den Neuansteckungen kehren die Masken in Spitälern, am internationalen Flughafen oder an Grenzübergängen wieder als Obligatorium zurück.

«Es gibt keinen Grund zur Panik», sagte Israels neuer Ministerpräsident Naftali Bennett. Das «Aber» folgte implizit – in Form neuer Beschränkungen. Denn in Israel steigen die Corona-Neuinfektionen wieder: Am zweiten Tag in Folge sind über 100 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die meisten davon stünden in Verbindung mit der Delta-Variante des Virus. Diese wurde zuerst in Indien entdeckt und gilt als besonders ansteckend.