Saturn führt Mondrennen wieder an – 62 neue Monde entdeckt

Dank der Entdeckung 62 neuer Monde führt der Saturn das Rennen um die meisten Monde in unserem Sonnensystem wieder an. Er hat neu insgesamt 145 nachgewiesene Monde.

Noch in diesem Jahr musste der Saturn seine Position als Spitzenreiter im Rennen um die meisten Monde im Sonnensystem an den Jupiter abtreten: Forschende entdeckten zwölf neue Jupiter-Monde, womit der grösste Planet unseres Sonnensystems insgesamt auf 92 Monde kam und den damaligen Spitzenreiter Saturn mit seinen damals noch 83 nachgewiesenen Monden auf den zweiten Rang verdrängte.

Ergebnis langjähriger Forschungsarbeit

Um die dabei gefundenen Objekte von Asteroiden abzugrenzen, müssen sie über mehrere Jahre hinweg wiederholt beobachtet werden – nur so lässt sich eine allfällige Umlaufbahn ermitteln. «Die Verfolgung dieser Monde erinnert mich an das Kinderspiel Dot-to-Dot, denn wir müssen die verschiedenen Erscheinungen dieser Monde in unseren Daten mit einer brauchbaren Umlaufbahn verbinden», erklärt Edward Ashton in einer Mitteilung.