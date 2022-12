Reinfektionen mit Covid-19: Joel (15) aus Zürich hatte schon fünfmal Corona

«So häufige Infektionen in dem Alter sind gar nicht so aussergewöhnlich»

Womit können so häufige Reinfektionen zusammenhängen?

Gerade junge Menschen, die dem Virus in der Schule, beim Sport oder sozialen Aktivitäten stark exponiert sind, können sich leicht anstecken. So häufige Infektionen in dem Alter sind also gar nicht so aussergewöhnlich.