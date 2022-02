Freestyler Fabian Bösch – «Es ist komisch, wenn die Sportler es selber nicht verstehen»

Andri Ragettli muss im dritten Lauf seinen Sprung abbrechen SRF

Darum gehts Für Fabian Bösch enden die Olympischen Spiele mit einem Diplom.

Der Schweizer kann sich die Punktevergabe aber nicht erklären.

Andri Ragettli, der Vierter wurde, will sich bereits auf die Spiele 2026 fokussieren.

Die Freestyler Andri Ragettli und Fabian Bösch verpassten beide eine Medaille im Slopestyle. Ragettli wurde undankbarer Vierter und Bösch holte sich mit dem sechsten Platz ebenfalls ein Olympiadiplom. Der 24-Jährige war im Anschluss aber über sein Resultat enttäuscht. Er hatte sich mehr erhofft. «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Run und hatte einen guten Lauf auf Top-Top-Niveau. Das war es am Ende aber nicht.»

Bösch kritisiert etwas die undurchsichtige Punktevergabe. Er sagt: «Ich fahre anders und will Kreativität zeigen und Spass haben. Ich werde dann aber unter dem Durchschnitt bewertet, obwohl der Trick nicht leichter war.» Der 24-Jährige weiter: «Ich finde es schade, wenn alle das Gleiche machen müssen und sehe den Sinn dahinter nicht. Es ist doch cool, wenn jemand etwas anders macht und die Leute denken ‹wow ›.»

«Dann halt in Mailand»

Auch das Quali-Aus von ihm und Ragettli im Big-Air in der letzten Woche hat er noch nicht ganz verdaut: «Wir sind beide perfekt gefahren. Mit guten Tricks und haben es nicht geschafft.» Für den Engelberger ist das eher «komisch», wie er im Gespräch sagt: «Es gibt Dinge, wo man denkt, da komme ich nicht draus. Und es ist komisch, wenn wir, die den Sport machen, es nicht verstehen.» Zum Ende des Gesprächs sagte der Freestyler aber noch mit einem versöhnlichen Lächeln: «Dann halt in Mailand.» Zur Erinnerung: In Mailand/Cortina finden die nächsten Olympischen Winterspiele statt.

2026 und vielleicht auch 2030 will auch Andri Ragettli wieder am Start sein. Der 23-Jährige brauchte im Ziel einige Minuten, bevor er sich den Fragen der Journalisten und Journalistinnen stellte. Die Enttäuschung über den vierten Platz war zu gross. «Man hat einen vierten Platz, es wäre komisch, wenn ich das zelebrieren würde», so der Schweizer. Am Ende konnte er jedoch ein positives Fazit ziehen: «Ich bin stolz auf meine Leistung. Mein nahes Umfeld weiss, woher ich komme und dass ich das Unmögliche möglich gemacht habe. Ich wusste lange nicht, ob ich überhaupt einen Wettkampf in diesem Jahr fahren werde.»

Ragettli will immer mehr

In der Tat: Vor ungefähr zehn Monaten zog sich Ragettli eine schwere Knieverletzung zu. Erst in diesem Jahr gab er sein Comeback. Sofort war er wieder in der Weltspitze vertreten. Er gewann bei den X-Games und ein Weltcup-Rennen. «Beim Sport geht es aber immer von vorne los», so Ragettli. Seine Leistung hätte er abgerufen an den Olympischen Spielen. «Meine Leistung stimmte. Es wäre dennoch ein bisschen schöner gewesen, wäre sie 100 Prozent und nicht 98 Prozent da gewesen.»

Ragettli will sich aber nicht verkriechen, sondern sofort nach vorne sehen: «Wer mich kennt weiss, ich werde jetzt noch härter trainieren, damit das in vier Jahren nicht mehr passiert. Logisch, ein vierter Platz tut weh, aber es gibt mir auch Motivation für die nächsten vier, acht Jahre, um noch härter zu arbeiten. Ich will immer mehr», so Ragettli weiter.

1 / 3 Fabian Bösch war mit der Punktevergabe nur bedingt zufrieden. REUTERS Für den 24-Jährigen ist diese etwas undurchsichtig. REUTERS Andri Ragettli musste erst einmal nach dem Rennen mit der Enttäuschung des verpassten Podests klarkommen. Getty Images