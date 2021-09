Steiermark (Ö) : Keiner will den gutbezahlten Job mit der 4-Tage-Woche

Viele Aufträge und zu wenig Hände. Das ist das Problem einer Schreinerei in der Steiermark. Trotz gutem Lohn und drei Tagen Wochenende findet die Schreinerei keine neuen Mitarbeiter.

4-Tage Woche als Lockmittel

An vier verschiedenen Standorten wirbt die Tischlerei im Ort. In der Umgebung hat Forstner vier Plakate mit der Jobausschreibung aufgehängt. «Wir suchen Schreiner, Helfer und CNC-Techniker. Arbeiten muss man 40 Stunden – also von 6 Uhr bis 16.30 Uhr. Dafür hat man aber drei Tage frei», erzählt Forstner. Warum es für den Betrieb selbst mit dem Angebot einer 4-Tage-Woche schwer ist Personal zu finden? Forstner sagt: «Die Arbeitslosenquote im Bezirk Murau liegt bei 2,6 Prozent.»

«Wir hoffen dennoch, rasch neue Mitarbeiter finden zu können.» Derzeit wird in der Schreinerei eine zusätzliche Fertigungs- und Maschinenhalle errichtet. Doch sollte Forstner nicht bald neues Personal finden, muss er womöglich schon bald Aufträge ablehnen. «Es geht sich mit dem derzeitigen Mitarbeiterstand schlichtweg nicht aus», sagt er, was so viel heisst wie: Viel Arbeit, zu wenig Arbeiter, das geht am Ende nicht auf.