Fall verjährt

Lehrling (17) stirbt und keiner wird zur Rechenschaft gezogen

Der ehemalige Staatsanwalt von Appenzell Innerrhoden ist am Dienstag vom Bezirksgericht Appenzell vom Vorwurf der mehrfachen Begünstigung freigesprochen worden. Die Anklage hatte eine bedingte Freiheitsstrafe gefordert.

Im September 2010 verunfallte ein 17-jähriger Lehrling bei der Arbeit in einem Garagenbetrieb in Appenzell tödlich. Der junge Mann liess mit dem Warenlift Pneus vom Lager in die darunter liegende Werkstatt hinunter. Sein Oberkörper ragte in den Warenlift hinein, als dieser nach unten fuhr. Dabei wurde der Lehrling am Hals eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der Lift war ungenügend gegen Unfälle gesichert, was schon 2001 vom Arbeitsinspektorat bemängelt worden war.