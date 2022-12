Keller von Clique in Gelterkinden füllt sich mit Kohlenmonoxid

Am späten Freitagabend füllte sich der Keller einer Fasnachtsclique in Gelterkinden BL mit Kohlenmonoxid.

Zehn Personen mussten in der Nacht auf Freitag ins Spital gebracht werden. Eine 31-jährige Frau hatte gar das Bewusstsein verloren. Laut der Baselbieter Polizei waren sie alle massiv erhöhten Werten von Kohlenmonoxid ausgesetzt. Das Giftgas wurde im Keller nachgewiesen, in dem sie in Gelterkinden BL eine Party gefeiert hatten. Woher das Gas kam ist derzeit noch unklar.