Keller-Sutter beschliesst Homeoffice-Deal mit Italien

Karin Keller-Sutter zeigte sich zufrieden mit der Vereinbarung. Sie sorge für Klarheit, Sicherheit und Gleichbehandlung, teilte sie am Freitag mit. Zuvor hatte sie am Vormittag mit ihrem italienischen Amtskollegen per Videokonferenz eine Vereinbarung zur Homeoffice-Besteuerung getroffen.