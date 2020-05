Lockerung der Einreisebeschränkungen

Keller-Sutter öffnet Grenze für Geschäftsleute

Ab Montag sind wichtige Geschäftsreisen in die Schweiz wieder möglich. Es gibt aber Bedingungen.

Was bestehen bleibt, sind die Grenzkontrollen und die Einreisebeschränkungen. Auch Bürger aus Nachbarländern dürfen nicht ohne weiteres in die Schweiz einreisen.

Der Druck, die Grenze zu Deutschland wieder ganz zu öffnen, wächst. Bereits drängen in Deutschland fünfzehn Bürgermeister und zwei CDU-Bundestagsabgeordnete aus grenznahen Regionen in Baden-Württemberg auf eine Öffnung zur Schweiz. Sie beklagen, das Zusammenleben in der Grenzregion sei durch die Grenzschliessung massiv belastet und wandten sich deshalb an Innenminister Horst Seehofer. Dieser will die Grenzkontrollen allerdings bis zum 15. Mai aufrechterhalten.