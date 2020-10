Bisher musste man sich trauen, nach der Nummer zu fragen. Jetzt reicht jetzt ein Blick auf die Contact Tracing-Liste – so hat es zumindest eine Kellnerin in Wien gemacht. (Symbolbild)

Diesen Abend wird der Wiener Jakob L. so nicht schnell wieder vergessen. Mit ein paar Freunden war er in eine angesagte Bar in einer Seitengasse der Wiener Mariahilferstrasse gegangen, die Gruppe füllte brav die Corona-Gästeliste aus, trank ein Bier oder zwei, unterhielt sich mit der Kellnerin und verschwand wieder. Am Tag darauf klingelte bei Jakob das Handy.