Kelly Kay: Freundin von Spencer Webb (22) gebärt gemeinsames Kind

Es war ein Schock in der Football-Szene: Das erst 22-jährige Talent Spencer Webb starb letzten Juli nach einem tragischen Badeunfall . Knapp acht Monate später brachte seine Partnerin Kelly Kay das gemeinsame Kind zur Welt. Der Sohn heisst Spider, passend zum Nachnamen Webb. Doch beginnen wir vorne.

Webb, der im College für die Oregon Ducks als Tight End spielte, wollte letzten Juli am Triangle Lake in Oregon von einer Klippe springen. Dabei soll er Behördenangaben zufolge auf einer Felsformation ausgerutscht und rund 90 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Das Football-Talent erlitt schwere Kopfverletzungen, der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.