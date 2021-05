«Ich gehe ehrlich damit um» - Kelly Osbourne dementiert Gerüchte um Schönheits-OP

Schnell machten auf Social Media Gerüchte um Schönheitsoperationen die Runde. «Ich möchte die gleiche Prozedur haben wie sie», kommentierte ein User ein Selfie von Kelly, das die Musikerin und Moderatorin am Wochenende von sich teilte. «Wer ist das? Ich bin sehr verwirrt», hiess es in einem anderen Kommentar.

Mit einem Video will Kelly nun reinen Tisch machen und die Gerüchte im Keim ersticken. «Ich gehe immer sehr ehrlich damit um, was ich an mir machen lassen habe», erklärt die 36-Jährige. Sie habe im Gesicht noch nie eine Schönheits-OP durchführen lassen. «Das einzige sind ein paar Injektionen in meine Lippen, meine Stirn und meinen Kiefer.»