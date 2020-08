«Ich habe hart dafür gearbeitet»

Kelly Osbourne hat fast 40 Kilogramm abgenommen – und ist stolz

Seit über zehn Jahren spricht die Entertainerin offen über ihre Pläne, Gewicht zu verlieren. Nun enthüllt sie, wie viel sie seither abgenommen hat.

Die 35-Jährige antwortete darunter: «Absolut richtig, Mama Mai. Ich habe 85 Pfund verloren, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Unglaublich, gell?» 85 Pfund sind knapp 40 Kilogramm. Am Wochenende zeigte die Tochter von Ozzy (71) und Sharon Osbourne (67) zudem dieses Kleiderpreisschild in ihrer Insta-Story:

«Size 26» entspricht wahrscheinlich einem XS in der Schweiz. Kelly schreibt zum Foto: «Ja, ich gebe damit an, weil ich hart dafür gearbeitet habe und es sich gut anfühlt!» (Es könnte auch sein, dass «Size 26» einer 52, also XXL, in der Schweiz entspricht und Kelly somit zeigen will, welche Kleidergrösse sie mittlerweile nicht mehr benötigt – wir sind uns da nicht ganz sicher, und sie hat unsere Insta-DM noch nicht beantwortet.)