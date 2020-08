vor 43min

Magen-OP Kelly Osbourne verrät, wie sie 40 Kilo abgenommen hat

In einem Podcast sprach die Tochter von Ozzy Osbourne nun offen über ihren Gewichtsverlust und verrät, dass nicht nur ein gesünderer Lifestyle dahintersteckt.

von Stephanie Vinzens

Nicht nur durch einen gesünderen Lifestyle hat Ozzy Osbournes Tochter Kelly (35) knapp 40 Kilo abgenommen. In einem Podcast verrät sie nun, dass sie sich vor fast zwei Jahren den Magen verkleinern liess.

Darum gehts Kelly Osbourne (35) hat fast 40 Kilo abgenommen.

Nun verrät sie, dass nicht nur Sport und eine gesunde Ernährung dafür verantwortlich sind.

Vor etwa zwei Jahren liess sie sich den Magen verkleinern.

Der Gewichtsverlust habe ihr klargemacht, wie diskriminierend Hollywood sei.

Vergangene Woche hat Kelly Osbourne (35) enthüllt, dass sie fast 40 Kilo abgenommen hat. Nun hat sie im Podcast «Hollywood Raw» verraten, dass sie sich vor fast zwei Jahren den Magen verkleinern liess.

«Es ist mir scheissegal, was irgendjemand dazu zu sagen hat», so die Tochter von Rocklegende Ozzy Osbourne (71). «Ich werde niemals darüber lügen. Es ist das Beste, was ich je getan habe.»

Kelly gibt an, sich ein Jahr mit einer Therapie auf den Eingriff vorbereitet zu haben, und betont, dass die Magenverkleinerung eine komplette Änderung des Lebensstils erfordert. «Wenn du keinen Sport machst und dich nicht richtig ernährst, nimmst du an Gewicht zu», so Kelly. «Es ist bloss ein Schubser in die richtige Richtung. Es löst nicht alle deine Probleme. Es ist keine schnelle Lösung.»

Sie musste zuerst an ihrer Psyche arbeiten

Ausserdem habe sie vor etwa drei Jahren aufgehört Alkohol zu trinken und zuerst an ihrer mentalen Gesundheit arbeiten müssen: «Glücklich zu werden, war das Wichtigste. Ich musste meinen Kopf in Ordnung bringen, bevor ich meinen Körper in Ordnung bringen konnte.»