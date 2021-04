Gemäss TMZ.com sei ein unbekannter Mann am Sonntagabend nackt in Kendall Jenners Pool schwimmen gegangen.

Grund dafür sind Morddrohungen und ein unbekannter Eindringling, der sich am Sonntag nackt in ihrem Pool vergnügte.

Model und «Keeping Up with the Kardashians»-Star Kendall Jenner hat genug: Letzte Woche hatte die 25-Jährige erneut mit Stalkern und Morddrohungen zu kämpfen. Erst am Sonntag schlich sich ein unbekannter Mann an der bewaffneten Security vorbei auf das Anwesen, wo er sich im hauseigenen Pool eine Abkühlung gönnte. Während seines feuchtfröhlichen Abenteuers war der Fremde allem Anschein nach splitterfasernackt. Die Polizei hat den Eindringling kurz darauf festgenommen.