«Vier Jahre lang dauerte die Reise, um den besten Tequila der Welt zu kreieren. Ich bin so oft zu meiner Destillerie gereist, habe dutzende Male Blindverkostungen gemacht und anonym Preise gewonnen – jetzt sind wir endlich so weit und ich kann euch meinen Tequila 818 vorstellen», schreibt Kendall Jenner (25) stolz auf Instagram .

Agave Azul, die Pflanze, aus der Tequila hergestellt wird, ist in den letzten Jahren in Verruf geraten. Weil sie exzessiv angebaut und geerntet wird, braucht sie immer mehr Pestizide und Herbizide, damit sie gut gedeiht. Das führe zu Umweltproblemen.

«Kendall hat null Ahnung von Tequila!»

Ein weiterer Kritikpunkt: Kendall habe absolut keine Ahnung von Tequila. Schaut man sich ihr Blind-Tasting im neusten Insta-Post an, könnte das durchaus stimmen. Konzentriert nippt sie im Video an zwei Gläsern mit verschiedenen Tequilas. Die Unterschiede beschreibt sie so: «Sie sind beide stark, der hier etwas weniger.» Jubel bricht aus – der mildere ist ihr eigener. Ein bisschen fundierter könnte man (nach so vielen Verkostungen, wie sie schreibt) seine Spirituose schon umschreiben.