Viraler Tweet

Kendall Jenner nimmt sexistischen Troll auseinander

Kritik an ihrem Liebesleben will sich die 24-Jährige nicht mehr bieten lassen. Das Model hat verurteilende Kommentare satt und feuert zurück.

Kendall Jenner vertreibt sich die Zeit in der Isolation aktuell damit, mit einem Maybach durch die Gegend zu cruisen. Am Mittwoch berichtete TMZ.com, die 24-Jährige unternehme mit NBA-Spieler Devin Booker (23) einen Roadtrip durch Arizona in dessen Luxusschlitten.