Bald erscheint die allerletzte Staffel von «Keeping Up with the Kardashians». Der Trailer verrät, dass wir uns auf jede Menge Liebesdramen gefasst machen können.

Der aktuelle Trailer zur kommenden 20. Staffel «Keeping Up with the Kardashians». Keeping Up with the Kardashians

Darum geht’s Die Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» geht Mitte März in die letzte Runde – danach ist Schluss mit dem Format.

Der neue Trailer verrät: Es wird wohl ein krönender Abschluss mit viel Drama.

Wir verraten dir die drei überraschendsten Facts aus der aktuellen Vorschau.

Am 18. März ist es soweit: Die 20. Staffel «Keeping Up with the Kardashians» beginnt – und es wird die letzte überhaupt sein. Denn nach 14 Jahren sagt der Kardashian-Klan dem Reality-TV-Format nun Lebewohl. Wir haben den neuesten Trailer genau unter die Lupe genommen. Diese drei Erkenntnisse daraus darfst du als KUWTK-Fan nicht verpassen.

Kendall will jetzt auch ein Baby

Eine Familie zu gründen steht bei den Kardashians ganz oben auf der Liste. So ist Kendall (25), die Zweitjüngste von sechs Geschwistern, zurzeit die einzige Kinderlose unter Mama Kris’ Sprösslingen. Dies könnte sich jedoch bald ändern. Im Trailer verrät Kendall, die ihr Liebesleben im Gegensatz zu ihren Schwestern sehr geheim hält: «Ich will Kinder, unbedingt – und zwar schon bald».

Wer weiss, vielleicht gibt es für das Model und Freund Devin Booker (24) also schon bald Nachwuchs. Immerhin ist der NBA-Spieler bisher der erste Mann, mit dem sie ihre Beziehung Instagram-official macht.

Dieses verschmuste Foto postete Kendall vergangenen Valentinstag und machte damit ihre Liebe zu Devin offiziell. Instagram/kendalljenner

Tristan und Khloé schmieden grosse Pläne

Mit Babys und NBA-Spielern geht es auch hier weiter. Khloé, die sich 2019 nach mehreren Untreue-Skandalen eigentlich von Kindsvater und Basketballer Tristan Thompson (29) getrennt hat, plant nun ein zweites Kind mit besagtem Fremdgänger.

Schon länger kursieren Gerüchte darüber, dass die beiden wieder zusammen sind. Offiziell kommunizierte das On-Off-Paar jedoch lange, dass es eben lediglich das Co-Parenting von Tochter True (2) sehr ernst nimmt und sich nach wie vor blendend versteht. Spätestens nach dem Trailer ist nun aber klar: Die beiden sind wohl mehr on als off und wollen ihr Familienglück via Leihmutterschaft nun sogar erweitern.

Die Geheimnistuerei der beiden stösst in der Familie auf Unverständnis. Kourtneys (41) Ex Scott Disick (37) konfrontiert Tristan in einer Szene und findet: «Ihr sprecht über ein zweites gemeinsames Kind, wollt aber nicht offiziell sagen, dass ihr zusammen seid?»

Scott Disick liebt Kourtney noch immer

Während Fans der Show wohl lieber auf eine Reunion von Khloé und Tristan verzichtet hätten, fiebern sie seit Jahren einem Liebescomeback von Kourtney und Scott entgegen. Obwohl das Ex-Paar sich 2016 nach über zehn Jahren Beziehung getrennt hat, ist Scott vor allem auch wegen der drei gemeinsamen Kinder noch immer ein fester Bestandteil der Serie.

Auch wenn die zwei mittlerweile in festen Händen sind, machte Scott seiner Ex während des Drehs der 20. Staffel scheinbar ein Liebesgeständnis. Im Trailer ist zu hören, wie er sagt: «Ich denke über einen Antrag nach.» In der nächsten Szene fragt Matriarchin Kris ihre älteste Tochter: «Könntest du dir vorstellen, Scott zu heiraten?» Und schliesslich wird gezeigt, wie Kourtney Scott amüsiert und etwas ungläubig anschaut, nachdem er ihr in einem Gespräch gesteht: «Ich liebe dich».