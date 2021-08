Versäumtes Fotoshooting - Kendall Jenner wird auf über 1,6 Millionen Franken verklagt

Elsa/Getty Images via AFP

Das Unternehmen wirft dem Model in einer am Montag eingereichten Klage vor, zu einem von zwei geplanten Fototerminen nicht erschienen zu sein. Für beide Aufträge hätte sie umgerechnet knapp 1,4 Millionen Franken Gage sowie eine 20-prozentige Dienstleistungsgebühr erhalten sollen. Über 1,2 Millionen davon habe Kendall bereits erhalten.

Das erste Shooting mit der US-Amerikanerin fand laut Schreiben von Liu Jo, das «Page Six» vorliegt, im Juli 2019 statt. Die Bilder daraus wurden im Rahmen der Frühling/Sommer 2020 Kampagne bereits veröffentlicht. Der zweite Termin für die Herbst/Winter 2020 Kampagne hätte im März in London stattfinden sollen. Kendall habe jedoch aufgrund der Pandemie nicht verreisen können und es sei vereinbart worden, dass das Shooting auf den Herbst verschoben wird.

Management streitet Vorwürfe ab

Eine Sprecherin der Modelagentur The Society Management wies die Anschuldigungen gegenüber «Page Six» zurück: «Diese Klage ist unbegründet. Wir haben Liu Jo im Namen von Kendall Jenner immer wieder alternative Termine und Orte angeboten, um die Vereinbarung zu erfüllen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden musste. Jenner hat bereitwillig angeboten, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.»

Das Statement von Kendalls Model-Management widerspricht jedoch den Behauptungen des Modelabels. So gibt das Unternehmen an, «mehrere alternative Termine und Orte» vorgeschlagen zu haben, doch hätten Kendall und The Society Management letzten Endes «alle gutgläubigen Kompromissangebote» abgelehnt.