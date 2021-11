Kendall Jenners Cut-Out-Dress als Trauzeugin erzürnt das Netz

Am Wochenende feierte Influencerin Lauren Perez Hochzeit. Unter den berühmten Gästen waren auch ihre engsten Freundinnen: Hailey Bieber, Bella Hadid und Kendall Jenner. Kendall und Lauren sind seit Jahren befreundet, kein Wunder also, wählte Lauren sie zusammen mit Bella Hadid als ihre Trauzeugin.

Die Braut war so klar im Fashion-Mittelpunkt.

Am Tag trugen die Trauzeuginnen schlichte blaue Kleider.

Stiehlt Kendall der Braut die Show?

Nicht gerade ein klassischer Look für eine Trauzeugin: Das Kleid von Kendall Jenner, hier neben Hailey Bieber, polarisiert.

Im Internet sorgt Kendalls Look für Kritik und wird, etwa auf Twitter, heiss diskutiert:

«Wenn jemand in einem Kleid wie dem von Kendall zu meiner Hochzeit erscheint, werfe ich die Person höchstpersönlich raus», schreibt ein User. Eine andere Userin kommentiert: «Ich kann einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken, dass so ein Kleid überhaupt existiert. Und dass Kendall das dann auch noch an eine Hochzeit anzieht».