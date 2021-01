Diesen traumhaften Sonnenuntergang teilte Kylie nach ihrer Ankunft im luxuriösen Domizil «Castle Sol de Oriente» an der Pazifikküste in ihrer Insta-Story.

Kylie (23) und Kendall Jenner (25) haben das sonnige Los Angeles hinter sich gelassen, um im noch sonnigeren Mexiko Ferien zu machen. Die jüngeren Halbschwestern von Kim Kardashian (40) verbringen aktuell entspannte Tage an einem Traumdomizil, der Villa «Castle Sol de Oriente» an der pazifischen Küste im Westen des Landes. Leuchtend gelb thront das Gebäude auf den Klippen, umgeben von einem riesigen Swimmingpool und mit einer grandiosen Aussicht.

Wer sich in den vergangenen Tagen die Ferien-Fotos auf Kendall und Kylies Instagram-Profilen angesehen hat, wird die Villa vielleicht sogar wiedererkannt haben: Das unverkennbare «Castle Sol de Oriente» wurde in der Vergangenheit als Kulisse für die deutsche Datingshow «Paradise Hotel» genutzt. In der ersten Staffel der Sendung im Jahr 2019 war unter anderem «Bachelor»-Wiederholungstäterin Mia Madisson (24) dabei.