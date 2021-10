Kendall und Kylie sind die beliebteste Halloween-Inspiration in der Google-Suche

Welcher Promi bringt in der Schweiz zum Thema Halloween die meisten Google-Suchanfragen hervor? Eine Auswertung der diesjährigen Daten zeigt: Kylie Jenner (24) steht an der Spitze. Kein Star wurde in den letzten Tagen in Zusammenhang mit Halloween öfter gegoogelt als sie.

Eine Zusammenstellung der häufigsten Google-Suchanfragen in Zusammenhang mit Promis und Halloween zeigt, welche Stars in der Schweiz am beliebtesten sind.

Gleichzeitig wird es wohl auch viele Fans geben, die ihren Lieblingsstar in den Tagen vor Halloween aus Neugier googeln, um zu sehen, welche Verkleidung sich eigentlich der Promi in diesem Jahr ausgedacht hat. So oder so: In der Bildstrecke oben präsentieren wir die Top 10 der Stars, die zu Halloween am meisten in der Google-Suche eingegeben werden.